Экономика 22.02.2024 11:02
0
22.02.2024 11:02
Участились новые случаи мошенничества – злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы. Об этом сообщили эксперты банка ВТБ.
Мошенники запугивают потенциальную жертву – якобы с ее банковских счетов совершались подозрительные операции за границу, и речь может идти о серьезном преступлении, в частности об отмывании денег. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, человеку предлагают «помощь», а после того как выяснят в каких банках он обслуживается, жертве предлагают обсудить ситуацию с лже-сотрудником банка.
В словам экспертов, обычно в схеме участвует несколько лиц: далее к разговору подключается второй мошенник, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Для этого обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что необходимо взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или отдать наличными курьеру. После того, как собеседник выполнит эти условия для якобы защиты денег, преступники исчезают.
— Весь прошлый год мы наблюдали огромное количество попыток мошенников похитить средства, представляясь сотрудниками госорганов, банков и правоохранительной системы. Схема может быть еще изощреннее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
При этом, по итогам прошлого года банк впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Число инцидентов в целом составило 6,5 миллионов – на 16% меньше, чем в 2022 году. Среди новых трендов — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры.
Волгоградстат: в Волгоградской области не растут цены на бензин22.02.2024 11:34
Экономика 22.02.2024 11:34
Помидоры с яблоками обогнали яйца по росту цен в Волгограде22.02.2024 10:13
Экономика 22.02.2024 10:13
Уровень безработицы в Волгоградской области приближается к нулю20.02.2024 17:14
Экономика 20.02.2024 17:14
ЦБ: волгоградские компании ожидают сокращения спроса на новостройки19.02.2024 20:24
Экономика 19.02.2024 20:24
Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления19.02.2024 11:25 Реклама
Экономика 19.02.2024 11:25 Реклама
Волгоград занял 57-е место в России по строительству квартир19.02.2024 11:03
Экономика 19.02.2024 11:03
Исследование ВТБ: кто и когда покупает больше всего книг в России16.02.2024 15:10
Экономика 16.02.2024 15:10
ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплекса15.02.2024 11:19 Реклама
Экономика 15.02.2024 11:19 Реклама
Министр промышленности и торговли РФ подвел итоги развития промсектора страны15.02.2024 10:23
Экономика 15.02.2024 10:23
Волгоградские аграрии готовятся к выходу в поле15.02.2024 08:30
Экономика 15.02.2024 08:30
«Красный Октябрь» расширяет меры соцподдержки сотрудников14.02.2024 10:39 Реклама
Экономика 14.02.2024 10:39 Реклама
В Волгограде зафиксировали рост интереса горожан к вкладам в юанях14.02.2024 09:18
Экономика 14.02.2024 09:18
«Это хороший шанс»: студенты волгоградского колледжа совмещают учебу с работой в металлургической отрасли14.02.2024 08:43
Экономика 14.02.2024 08:43
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 год13.02.2024 11:15
Экономика 13.02.2024 11:15
Банк Уралсиб возглавил рейтинг выгодных кредитов наличными12.02.2024 14:49 Реклама
Экономика 12.02.2024 14:49 Реклама