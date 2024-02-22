



Участились новые случаи мошенничества – злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы. Об этом сообщили эксперты банка ВТБ.

Мошенники запугивают потенциальную жертву – якобы с ее банковских счетов совершались подозрительные операции за границу, и речь может идти о серьезном преступлении, в частности об отмывании денег. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, человеку предлагают «помощь», а после того как выяснят в каких банках он обслуживается, жертве предлагают обсудить ситуацию с лже-сотрудником банка.

В словам экспертов, обычно в схеме участвует несколько лиц: далее к разговору подключается второй мошенник, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Для этого обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что необходимо взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или отдать наличными курьеру. После того, как собеседник выполнит эти условия для якобы защиты денег, преступники исчезают.

— Весь прошлый год мы наблюдали огромное количество попыток мошенников похитить средства, представляясь сотрудниками госорганов, банков и правоохранительной системы. Схема может быть еще изощреннее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

При этом, по итогам прошлого года банк впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Число инцидентов в целом составило 6,5 миллионов – на 16% меньше, чем в 2022 году. Среди новых трендов — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры.



