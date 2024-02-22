Экономика

Мошенники не дремлют: волгоградцев предупреждают о новой схеме кражи денег

Экономика 22.02.2024 11:02
0
22.02.2024 11:02


Участились новые случаи мошенничества – злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы. Об этом сообщили эксперты банка ВТБ.
Мошенники запугивают потенциальную жертву – якобы с ее банковских счетов совершались подозрительные операции за границу, и речь может идти о серьезном преступлении, в частности об отмывании денег. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, человеку предлагают «помощь», а после того как выяснят в каких банках он обслуживается, жертве предлагают обсудить ситуацию с лже-сотрудником банка.
В словам экспертов, обычно в схеме участвует несколько лиц: далее к разговору подключается второй мошенник, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Для этого обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что необходимо взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или отдать наличными курьеру. После того, как собеседник выполнит эти условия для якобы защиты денег, преступники исчезают.
— Весь прошлый год мы наблюдали огромное количество попыток мошенников похитить средства, представляясь сотрудниками госорганов, банков и правоохранительной системы. Схема может быть еще изощреннее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
При этом, по итогам прошлого года банк впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Число инцидентов в целом составило 6,5 миллионов – на 16% меньше, чем в 2022 году. Среди новых трендов — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.02.2024 11:34
Экономика 22.02.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 10:13
Экономика 22.02.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2024 17:14
Экономика 20.02.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 20:24
Экономика 19.02.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:25 Реклама
Экономика 19.02.2024 11:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:03
Экономика 19.02.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.02.2024 15:10
Экономика 16.02.2024 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 11:19 Реклама
Экономика 15.02.2024 11:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 10:23
Экономика 15.02.2024 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 08:30
Экономика 15.02.2024 08:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2024 10:39 Реклама
Экономика 14.02.2024 10:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2024 09:18
Экономика 14.02.2024 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2024 08:43
Экономика 14.02.2024 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2024 11:15
Экономика 13.02.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.02.2024 14:49 Реклама
Экономика 12.02.2024 14:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:08
В Волгограде почтили память погибших на службе полицейскихСмотреть фотографии
12:50
Аксаков: деньги с Qiwi-кошельков волгоградцам, скорее всего, не вернутСмотреть фотографии
12:47
В гуманитарной миссии ЕР участвовали 3,5 тысячи волонтеровСмотреть фотографии
12:10
Двое молодчиков задержаны за разбой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:34
Волгоградстат: в Волгоградской области не растут цены на бензинСмотреть фотографии
10:59
Кабмин выделил более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»Смотреть фотографии
10:25
Волгоградцев к выходным ждет резкое похолоданиеСмотреть фотографии
10:13
Помидоры с яблоками обогнали яйца по росту цен в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом в массовом ДТП с фурой погиб водитель легковушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Ветеран «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Самара» погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:31
Металлурги «Красного Октября» завершили победами сезон корпоративного спортаСмотреть фотографии
09:19
Пытавшийся спалить военкомат с людьми волгоградец поедет в колониюСмотреть фотографии
07:16
Транспортную развязку построят на выезде с Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:02
Улицы в Котово Волгоградской области осветят после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
00:07
В Волгоградской области в результате ДТП перевернулся «МАЗ» с селитройСмотреть фотографии
21:10
В Волгоградской области похоронили погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
20:12
Коллекторов в Волгограде оштрафовали на 5 тысяч за ночные звонки по фейковому долгуСмотреть фотографии
19:37
Фонд капремонта сэкономит на жителях Волжского в феврале и мартеСмотреть фотографии
18:40
Двоих волгоградцев наградили муниципальным знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
17:44
Торговцам выделят до 30 «квадратов» на старых-новых остановках в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:02
«Как будто им все дозволено»: юрист пожаловался в СКР и Генпрокуратуру на мэрию ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде грабитель напал на пенсионерку в подъезде домаСмотреть фотографии
16:09
Фарш из куриной шкурки вместо индейки продавали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области ждут нового руководителя УФСИНСмотреть фотографии
15:14
Волгоградец хранил в гараже нелегальный табак на 9,5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
В Волгограде владельцы ротвейлера возместят ущерб за растерзанную чихуахуаСмотреть фотографии
14:33
Депутаты запретят волгоградцам митинговать на автовокзалах и станцияхСмотреть фотографии
14:03
Россиянам повысят плату за сверхурочный трудСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде бизнес-гимназия собрала семьи к годовщине Сталинградской битвыСмотреть фотографии
13:19
«Набежали начальники»: в Волгограде очистили двор после кадров с застрявшей скоройСмотреть фотографииCмотреть видео
 