Путин разрешил регионам регулировать работу «наливаек»

В частности, субъекты получили право ограничивать время работы «наливаек», расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, регионы вправе устанавливать требования о торговле пивом и слабоалкогольными напитками только в ресторанах, кафе и буфетах, расположенных в том числе в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориям.
Федеральные новости 14.02.2024 09:09
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14.02.2024 09:09
Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитках в «наливайках». Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, региональные власти получили право регулировать розничную продажу слабоалкогольных напитков на основании изменений, внесенных в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
В частности, субъекты получили право ограничивать время работы «наливаек», расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, регионы вправе устанавливать требования о торговле пивом и слабоалкогольными напитками только в ресторанах, кафе и буфетах, расположенных в том числе в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориям.
В частности, субъекты получили право ограничивать время работы «наливаек», расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, регионы вправе устанавливать требования о торговле пивом и слабоалкогольными напитками только в ресторанах, кафе и буфетах, расположенных в том числе в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориям.
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