Под Волгоградом мужчина скончался после теплового удара на остановке

В городе Волжском Волгоградской области 4 июля 54-летнего мужчину без сознания нашли на остановке. С предварительным диагнозом тепловой удар волжанин был доставлен в реанимацию больницы №3 города-спутника, где в тот же день скончался.

Как рассказали ИА «Высота 102» жители Волжского, пострадавший был обнаружен в промышленной зоне на остановке общественного транспорта по ул. 6-я Автодорога. Около 15.00 волжане вызвали скорую помощь.

– Когда скорая его забирала, врачи говорили, что вероятнее всего, у мужчины случился тепловой удар, – уточняют читатели «Высоты 102».

Вечером житель Волжского скончался в реанимации. Данную информацию ИА «Высота 102» подтвердили в ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения, пояснив при этом, что точная причина смерти будет установлена по итогам вскрытия.

– Мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в стационар в тяжелом состоянии и незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение, – рассказали в облздраве. – Не смотря на усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина скончался. Причины смерти будут установлены по результатам исследований.