Спорт

В Волгограде с барабанами и цветами встретили чемпиона мира по дзюдо Армана Адамяна

Спорт 15.05.2023 13:20
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15.05.2023 13:20


В Волгоград сегодня, 15 мая  прилетел чемпион мира по дзюдо Арман Адамян. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ProСпорт. Чемпиона мира встретили под звуки барабанов и с цветами. А огромный буке роз чемпион преподнес своей супруге Анули, с которой они поженились в прошлом году в Волгограде. 
А накануне Армана Адамяна с такими же почестями встречали в аэропорту «Шереметьево». Сфотографироваться с чемпионом пришли и десятки юных спортсменов. 
Напомним,  как сообщало V102.RU, Арман Адамян  вошёл в историю мирового дзюдо, одолев в финале чемпионата мира в Катаре двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Армана поздравил с победой Владимир Путин. 

Раньше Арман тренировался в Волгограде, однако в прошлом году уехал в Санкт-Петербург, где ему предложили более лучшие условия для тренировок и выступлений. 
Но в Волгоград он приезжает часто, чтобы, в том числе увидеть своих тренеров Сергея Сидорова и Владимира Лизенко. 
Сейчас Арман тренируется у сына бывшего тренера Владимира Путина Анатолия Рахлина, Михаила. 
Фото Федерации дзюдо РФ VK.com: Армана Адаляна так встречали в "Шереметьево".

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