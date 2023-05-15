Спорт 15.05.2023 13:20
0
15.05.2023 13:20
В Волгоград сегодня, 15 мая прилетел чемпион мира по дзюдо Арман Адамян. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ProСпорт. Чемпиона мира встретили под звуки барабанов и с цветами. А огромный буке роз чемпион преподнес своей супруге Анули, с которой они поженились в прошлом году в Волгограде.
А накануне Армана Адамяна с такими же почестями встречали в аэропорту «Шереметьево». Сфотографироваться с чемпионом пришли и десятки юных спортсменов.
Напомним, как сообщало V102.RU, Арман Адамян вошёл в историю мирового дзюдо, одолев в финале чемпионата мира в Катаре двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Армана поздравил с победой Владимир Путин.
Раньше Арман тренировался в Волгограде, однако в прошлом году уехал в Санкт-Петербург, где ему предложили более лучшие условия для тренировок и выступлений.
Но в Волгоград он приезжает часто, чтобы, в том числе увидеть своих тренеров Сергея Сидорова и Владимира Лизенко.
Сейчас Арман тренируется у сына бывшего тренера Владимира Путина Анатолия Рахлина, Михаила.
Фото Федерации дзюдо РФ VK.com: Армана Адаляна так встречали в "Шереметьево".
Фестиваль в Волгограде в честь 100-летия «Динамо» собрал 500 юных спортсменов15.05.2023 10:37
Спорт 15.05.2023 10:37
«В погоне за «Чайкой»: волгоградский «Ротор» одержал важную победу над «Форте»14.05.2023 19:22
Спорт 14.05.2023 19:22
Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 14 мая13.05.2023 22:05
Спорт 13.05.2023 22:05
«Его поздравил Путин»: уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира13.05.2023 13:59
Спорт 13.05.2023 13:59
«Сенсации не случилось»: волгоградские гандболистки уступили действующему чемпиону России11.05.2023 21:43
Спорт 11.05.2023 21:43
Победную эстафету в Волгограде пробежали 1200 спортсменов: как это было08.05.2023 17:22
Спорт 08.05.2023 17:22
«Победа на родине победы»: волгоградский «Ротор» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счетом 3:007.05.2023 16:34
Спорт 07.05.2023 16:34
«Перезарядили батарейки»: гандболисты волгоградского «Каустика» дважды обыграли белгородцев07.05.2023 12:46
Спорт 07.05.2023 12:46
«Ротор» примет «Биолог-Новокубанск» на Волгоград Арене 7 мая07.05.2023 07:29
Спорт 07.05.2023 07:29
«Смазали концовку»: в Волгограде регбисты «Ротора» проиграли клубу из Таганрога06.05.2023 20:32
Спорт 06.05.2023 20:32
«Не хватило эмоций»: волгоградские гандболистки уступили фавориту Суперлиги06.05.2023 18:21
Спорт 06.05.2023 18:21
«Стреляли и болели»: волгоградские гандболистки после отдыха встретятся с «Ростов-Доном» 6 мая05.05.2023 08:27
Спорт 05.05.2023 08:27
«Будет тяжеловато»: на «Волгоград Арене» начался ретро-матч «Победа»01.05.2023 20:08
Спорт 01.05.2023 20:08
«Богатыри» одолели волгоградских регбистов на стадионе «Нефтяник»30.04.2023 16:21
Спорт 30.04.2023 16:21
Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»29.04.2023 19:35
Спорт 29.04.2023 19:35