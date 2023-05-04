Расследования

Полиция Еревана отпустила волгоградского подростка-террориста после задержания

Расследования 04.05.2023 08:32
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04.05.2023 08:32


Полиция Еревана отпустила 17-летнего Ярослава Иноземцева, который накануне был задержан в столице Армении. Как сообщает телеграм-канал Sota,  мать подростка  рассказала «Соте», что пока не знает о процессуальном статусе сына, однако полицейские посоветовали ему просто гулять по Еревану и заверили, что «все будет хорошо». 
Накануне, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о задержании Ярослава Иноземцева в Ереване. Он вместе с матерью покинул Россию в марте этого года. До этого Южный окружной военный суд Ростова признал школьника виновным в подготовке теракта и постановил применить принудительные меры медицинского характера. Апелляционный военный суд признал приговор законным. В свою очередь защита подростка настаивала на безосновательности обвинений в подготовке теракта. 
Школьника из Тракторозаводского района Волгограда задержали в июне 2020 года. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области выяснили, что 14-летний учащийся одной из местных школ готовил дома самодельные взрывные устройства и «коктейли Молотова», чтобы напасть на учебное заведение. 
Сам задержанный утверждал, что, весь найденный у него в квартире при обыске арсенал — СВУ, металлические поражающие элементы и 18 бутылок с зажигательной смесью — всего лишь хранились для эксперимента. Подросток хотел взорвать все это на пустыре.

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