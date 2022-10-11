Экономика

«В бой идут одни старики»: в Волгограде мобилизованных сотрудников готовы заменить пенсионеры

Экономика 11.10.2022 10:27
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11.10.2022 10:27



В Волгоградской области в сентябре количество вакансий увеличилось почти на 7% по сравнению с августом. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала служба исследований hh.ru.

По сравнению с августом, в сентябре в Волгограде и области наиболее заметно выросло количество вакансий в сферах «Закупки» (предложений о работе здесь стало на 28% больше, чем в августе),  «Административный персонал» (+27), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+21%), «Безопасность» (+17%), «Инсталляция и сервис» (+13%), «Маркетинг, реклама» (+8%), «Продажи» (+7%), «Транспорт, логистика» (+6%) и других.

Падение спроса на персонал в Волгоградской области произошло лишь в семи профессиональных сферах: «Управление персоналом, тренинги» (здесь в сентябре было открыто на 23% меньше вакансий), «Банки, инвестиции, лизинг» (-21%), «Консультирование» (-10%), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы» (-8%), «Медицина, фармацевтика» (-5%) и «Добыча сырья» (-3%). Больше, чем наполовину снизилось число предложений в сфере страхования.

Добавим, что наиболее востребованными специалистами сентября в Волгоградской области представители профессиональных сфер «Продажи» (41% от всех вакансий в регионе), «Рабочий персонал» (18%), «Строительство, недвижимость» (17%), «Административный персонал» (12%), «Транспорт, логистика» (12%), а также «Производство, сельское хозяйство» - 11% от всех предложений о работе. 

Меньше всего работодатели Волгоградской области заинтересованы в найме специалистов из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Юристы, «Автобизнес» - не более 1% от всех открытых вакансий. «Закупки», «Консультирование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - менее 1,5% от общего числа вакансий.

Рынок труда реагирует на изменения не одномоментно, вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре, прогнозируют специалисты. Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы. Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. 

- Но в целом сейчас подбор новых людей - далеко не первоочередная задача. Чего ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору – работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации.  Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население — это производство, транспорт, строительство.  В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории, - комментирует эксперт Наталья Данина.

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