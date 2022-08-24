Расследования

Волгоградца осудили за призыв к насилию в соцсетях

Расследования 24.08.2022 13:15
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24.08.2022 13:15


Красноармейский район суд вынес приговор 42-летнему жителю Волгоградской области Михаилу Бровцыну за распространения в интернете материалов экстремистского характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении ФСБ по региону, суд назначил волгоградцу наказание в виде лишение свободы 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год и 2 месяца.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина в своем аккаунте публиковал высказывания с призывом к насилию в отношении представителей органов власти и священнослужителей.

Постановлением Красноармейского районного суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.280 УК России. Приговор вступил в законную силу.

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