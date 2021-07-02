Клиенты группы банка «Открытие» теперь могут открывать брокерские счета за 5 минут и пополнять их без комиссии
Экономика 02.07.2021 16:49 Новости компаний
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02.07.2021 16:49 Новости компаний
«Открытие Брокер» и банк «Открытие» продолжают комплексно улучшать клиентский сервис. Сразу после дистанционного открытия счета в «Открытие Брокер» у инвесторов появилась возможность оформить Opencard банка «Открытие», которая позволяет пополнять брокерский счет без комиссии и получать повышенный кешбэк с покупок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. При этом клиенты банка «Открытие» теперь могут открыть брокерский счет в интернет-банке всего за 5 минут.
«Открытие Брокер» значительно улучшил сервис дистанционного открытия счета. Помимо упрощения процедуры регистрации и ускорения обработки анкеты, инвесторы получили возможность оформить заявку на доставку Opencard банка «Открытие», которая предлагает множество полезных сервисов. Для этого клиенту достаточно выбрать адрес доставки в более чем 500 городах России и нажать одну кнопку, после чего с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.
Преимущества Opencard:
● Пополнение брокерского счета без комиссии в мобильном приложении или интернет-банке.
● 500 бонусных рублей в подарок при общих тратах по карте от 10 000 рублей.
● Кешбэк до 3% на все покупки.
● Переводы в другие банки без комиссии по номеру телефона (СБП).
● Скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.
● Возможность получения статуса «Плюс» или «Премиум» при размещении определенного объема средств на счетах, в том числе брокерских, в группе банка «Открытие».
Банк «Открытие» также усовершенствовал процедуру открытия брокерского счета через интернет-банк и приложение банка – теперь после начала процедуры регистрации требуется порядка 5 минут. Отметим, что раньше новый счет открывался только на следующий день.
«Создавать удобные и востребованные сервисы для клиентов банка и группы - наш абсолютный приоритет. Мы предельно упростили процедуру оформления дебетовой карты Opencard при открытии брокерского счета. Теперь всеми её преимуществами и возможностями могут воспользоваться и наши клиенты-частные инвесторы», - отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».
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