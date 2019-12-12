



К крупным штрафам приговорены судом в Волгограде врач-инфекционист и медицинская сестра одной из районных поликлиник за выдачу за вознаграждение без проведения фактических осмотров медицинских справок 22 водителям. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, медицинской сестре предстоит выплатить 150 тысяч рублей штрафа, врачу - 860 тысяч. Приговором суда врача-инфекциониста также лишили права заниматься врачебной деятельностью. Их признали виновными, в зависимости от роли каждой, по нескольким статьям УК РФ - получение должностным лицом взятки за незаконные действия, служебный подлог, покушение на мошенничество, подстрекательство и пособничество в служебном подлоге.

Следствием и судом установлено, что 5 февраля текущего года местный предприниматель поинтересовался у медицинской сестры отделения платных услуг поликлиники сможет ли она помочь в оформлении справок для водителей. Женщина согласилась и пояснила, что за "символическую плату" она готова сделать это без проведения фактического осмотра граждан и даже в отсутствие справок психоневрологического и наркологического диспансеров. Каждый такой документ будет стоить 3000 рублей. На следующий день мужчина передал медсестре копии 11 паспортов, а затем перечислил на её банковскую карту 33 тысячи рублей. Собственноручно заполнив необходимые бланки документов, она отдала их врачу для утверждения, пообещав заплатить за каждую подпись по одной тысяче рублей. Своё слово она сдержала, осуществив перевод на банковскую карту врача.

Спустя неделю, мужчина вновь обратился к медицинской сестре, отдав ей копии еще 11 паспортов и деньги, 33 тысячи рублей, часть из которых она в этот же день перевела врачу в качестве аванса за будущие подписи. Преступная деятельность медицинских работниц была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.



