Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборах

Политика 05.06.2019 15:44
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05.06.2019 15:44
«Единая Россия» нашла второго кандидата в губернаторы Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», участие в праймериз для отбора кандидатов в губернаторы примут Андрей Бочаров и Николай Семисотов. Такое решение принял сегодня президиум регионального политсовета «ЕР». Конференция реготделения "Единой России" по выдвижению кандидатов на выборы пройдет 11 июня на стадионе "Волгоград Арена". Для этого партия арендует площади на спортивном объекте.
Участникам праймериз необходимо будет провести встречи с секретарями первичных отделений партии. Далее на конференции единороссы путем тайного голосования утвердят кандидата в губернаторы.
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