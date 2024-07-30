Наставник «Арсенала» Александр Сторожук и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 29 июля, на послематчевой пресс-конференции подвели итоги встречи третьего тура Первой лиги на «Волгоград Арене», которая завершилась со счетом 1:0 в пользу тульской команды, сообщает V102.RU.

Денис Бояринцев после поражения сине-голубых был явно расстроен и признал ошибки своих подопечных.

– Надо быть объективным — первый тайм абсолютно у нас не получился. Даже, не смотря на то, что мы первый голевой момент создали в начале. Но потом опять большое количество брака. Не знаю, с чем связано, что в игре с «Торпедо», что сейчас не получилось такого конструктивного футбола, который хотелось бы показать в первой половине. Во втором тайме перестроились, игра стала поинтереснее, более живая в нашем исполнении. Какие-то моменты появились, но концовки не хватает и точной доставки. Были хорошие моменты пробить и фланговые проходы имелись. Один в один надо, конечно, решать, брать игру на себя, тогда будут голевые моменты у нас. А так, когда мы крадемся и создаем хорошие ситуации, то не хватает футбольной наглости, чтобы это использовать. Плюс один — что во втором тайме показали более качественный футбол. В целом свой момент создали со стандартного положения. Не забили и, к большому сожалению, на последних минутах получили такой гол. Не доработали немного в зоне подбора. Имеем то, что имеем - 0:1. Обидно, конечно, так проигрывать в концовке, но никуда не деться. Счет - на табло, – прокомментировал исход поединка главный тренер «Ротора».

Сторожук, в свою очередь, остался доволен обстановкой на «Волгоград Арене» во время матча и выразил благодарность своим подопечным за результат.

– Самое приятное - это играть в такой атмосфере. Большое спасибо за прием. Это то, ради чего стоит быть в этом деле. Классная поддержка и приятные ощущения, приумноженные, конечно, победой. Ребята молодцы. Мы к этой встрече не в полном сочетании вышли. Но надо отдать должное, что справились и местами показывали неплохой футбол. Поэтому мы только нащупываем взаимодействия, которые требуют наработок и времени в тренировочном процессе. Приятно, когда побеждаешь. Ребята начинают обретать уверенность. Хотелось бы, чтобы это приумножалось, – отметил рулевой гостей.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» и ПФК «Арсенал» Тула / vk.com