Расследования

Врача-травматолога в Волгоградской области осудили за мелкое взяточничество

Расследования 15.02.2024 21:24
0
15.02.2024 21:24


К штрафу в размере 60 тысяч рублей приговорен врач-травматолог Ольховской ЦРБ в Волгоградской области, сообщает V102.RU.

По информации отделения Иловлинского районного суда с постоянным судебным присутствием в селе Ольховка, медика осудили за два эпизода служебного подлога и мелкое взяточничество.

Установлено, что врач-травматолог выдал больничный лист за денежное вознаграждение, хотя у пациента не было фактических оснований для этого. Также доктор внес в медицинскую карту пациента заведомо ложные сведения о состоянии его здоровья и проводимом лечении. 

Общая сумма полученного врачом денежного вознаграждения не уточняется. В ходе судебного разбирательства доктор не признал своей вины, однако суд посчитал ее доказанной. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.02.2024 18:08
Расследования 15.02.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2024 13:01
Расследования 15.02.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2024 10:26
Расследования 15.02.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2024 13:04
Расследования 14.02.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2024 12:32
Расследования 14.02.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2024 11:49
Расследования 14.02.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2024 09:49
Расследования 14.02.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 21:58
Расследования 13.02.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 17:47
Расследования 13.02.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 17:06
Расследования 13.02.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 12:37
Расследования 13.02.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 12:05
Расследования 13.02.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 11:47
Расследования 13.02.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2024 19:36
Расследования 12.02.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2024 16:13
Расследования 12.02.2024 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:17
Волгоградец продает раритетную визитку Путина за 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
21:24
Врача-травматолога в Волгоградской области осудили за мелкое взяточничествоСмотреть фотографии
20:41
«Прилет такой, что дым столбом»: награжденные в Волгограде бойцы СВО рассказали о ранениях и подвигахСмотреть фотографии
20:35
Фигуристка Слуцкая покажет мастер-класс на катке в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
Заболеваемость корью в 10 раз выросла в Саратовской областиСмотреть фотографии
18:52
Труп мужчины с ножом в затылке обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
«Караул, мы снова тонем!»: в Калаче-на-Дону затапливает хозяйства и домаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Осквернившую в Волгограде «Родину-мать» блогера не выпустят из СИЗОСмотреть фотографии
17:42
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»Смотреть фотографии
17:29
15 человек и маленькую собачку спасли из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
В Волгограде разыскивают пропавшего из тубдиспансера пациентаСмотреть фотографии
17:20
В больнице Волгограда скончался сбитый кроссовером на ул. Еременко мужчинаСмотреть фотографии
16:39
Губернатор Бочаров выразил соболезнования жителям БелгородаСмотреть фотографии
16:08
Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в РоссииСмотреть фотографии
15:59
Бочаров поблагодарил прокуроров за конструктивную работуСмотреть фотографии
15:31
Трое волгоградцев разорились, пытаясь увеличить пенсиюСмотреть фотографии
14:30
Жители Волжского пожаловались на запах тухлых яицСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы почтили память воинов-афганцев: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:48
Банду подростков задержали в Волгограде за нападения на прохожих с молоткомСмотреть фотографии
13:22
«Курочка не напилась»: в Волгоградской области спрогнозировали затяжную и холодную веснуСмотреть фотографии
13:03
И тут постучали. В Волгограде стартует поквартирный обход избирателейСмотреть фотографии
13:01
Под Волгоградом в День всех влюбленных мужчина обокрал и бросил сожительницуСмотреть фотографии
12:46
«Динамо-Синара» встретится с болельщиками 24 февраляСмотреть фотографии
12:32
Управление Росприроднадзора перебралось в Волгоград из АстраханиСмотреть фотографии
12:10
Владелец японского кроссовера от испуга погасил 150 штрафов ГИБДД в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Путин наградил за заслуги глав Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районовСмотреть фотографии
11:19
ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплексаСмотреть фотографии
11:17
«Плитка уже черная»: в центре Волгограда закидали углем облагораживаемый скверСмотреть фотографии
10:51
Массовая драка на юге Волгограда: двое задержаныСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель устроил в центре Волгограда ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
 