К штрафу в размере 60 тысяч рублей приговорен врач-травматолог Ольховской ЦРБ в Волгоградской области, сообщает V102.RU.

По информации отделения Иловлинского районного суда с постоянным судебным присутствием в селе Ольховка, медика осудили за два эпизода служебного подлога и мелкое взяточничество.

Установлено, что врач-травматолог выдал больничный лист за денежное вознаграждение, хотя у пациента не было фактических оснований для этого. Также доктор внес в медицинскую карту пациента заведомо ложные сведения о состоянии его здоровья и проводимом лечении.

Общая сумма полученного врачом денежного вознаграждения не уточняется. В ходе судебного разбирательства доктор не признал своей вины, однако суд посчитал ее доказанной.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.