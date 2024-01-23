Политика

В России предателей Родины оставят без штанов

Политика 23.01.2024 07:20
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23.01.2024 07:20


В Государственную думу РФ 22 января внесли законопроект, который в случае принятия позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество у предателей Родины.  Предполагается, что инициативу, предложенную группой депутатов ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным, рассмотрят уже в ближайшую среду, 24 января, сообщает «Парламентская газета». 

 Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества, – высказывался ранее по поводу законопроекта Володин. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.  

Добавим, что по данным СК России, в 2022-2023 годах  в стране было возбуждено более 270 уголовных дел за фейки о Вооруженных силах России. За дискредитацию армии возбуждено 81 уголовное дело. Также сообщалось о резком росте числа уголовных дел об экстремизме. По данным СК, в 2023 году комитет направил в суд 430 уголовных дел по этой статье.

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