В России предателей Родины оставят без штанов





В Государственную думу РФ 22 января внесли законопроект, который в случае принятия позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество у предателей Родины. Предполагается, что инициативу, предложенную группой депутатов ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным, рассмотрят уже в ближайшую среду, 24 января, сообщает «Парламентская газета».

– Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества, – высказывался ранее по поводу законопроекта Володин.

Законопроектом предлагается внести соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Добавим, что по данным СК России, в 2022-2023 годах в стране было возбуждено более 270 уголовных дел за фейки о Вооруженных силах России. За дискредитацию армии возбуждено 81 уголовное дело. Также сообщалось о резком росте числа уголовных дел об экстремизме. По данным СК, в 2023 году комитет направил в суд 430 уголовных дел по этой статье.