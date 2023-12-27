Огни предновогоднего города: вечерний Волгоград в ожидании праздника





До наступления нового года остается всего четыре дня, но ни реальность (столбики уличных термометров в Волгограде 27 декабря поднялись до отметки +7 градусов, а под ногами не просыхает слякоть), ни прогнозы синоптиков не сулят волгоградцам желанной снежной сказки в новогоднюю ночь. Редкий волгоградец скажет, что охвачен предчувствием Нового года. И все же город готовился к празднику, нарядившись в разноцветные огни.

Редакция «Высоты 102» решила скрасить непраздничное настроение читателей, и для этого наша съемочная группа подготовила видеозарисовку.





Напомним, что власти Волгограда решили отказаться из-за текущей ситуации от масштабных новогодних гуляний. Кроме того, не состоится в этом году праздничный общегородской фейерверк. Однако жители города с детьми смогут встретить Новый год возле главной городской елки. В ЦПКиО уже озвучили программу на новогоднюю ночь.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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