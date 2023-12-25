



Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде, где установлена городская елка, готовится к встрече Нового года. Как сообщили V102.RU в администрации парка, каток, снежные горки и автодром будут работать до 3 часов ночи.

- В новогоднюю ночь на самом большом катке Волгограда будет добавлен ночной сеанс до трех ночи. С 18.00 здесь начнется новогодняя дискотека, - рассказали в ЦПКиО.

По словам сотрудников парка, каток работает даже при плюсовой температуре воздуха благодаря установленному холодильному оборудованию. Для проката доступны порядка 1000 пар коньков.

Снежные горки и аттракционы, если не подведет погода, будут работать с 10.00 до 03:00 в новогоднюю ночь.

1 января – с 12.00 до 22.00.

Со 2 по 8 января – с 10.00 до 22.00.

Напомним, что в ЦПКиО от погоды не зависит работа крытого автодрома и резиденции Деда Мороза. Они будут работать ежедневно.

На протяжении всех новогодних каникул в ЦПКиО будут организованы бесплатные детские интерактивы у главной городской елки и другие активности.