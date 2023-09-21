В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты

Ряд товаров и услуг снова подорожали в Волгоградской области на уходящей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, в сфере услуг больше всего выросли цены на полеты в экономклассе – на 11,1% (до 8688 рублей). Среди продуктов самыми подорожавшими оказались бананы и помидоры. Экзотические фрукты выросли в цене на 7,05% – до 108,61 рубля, а помидоры – на 24% (76 рублей).



Также продолжает дорожать курятина. Цены на еще недавно доступное мясо птицы в регионе перевалили за психологическую отметку в 200 рублей – подорожание за неделю составило 2,23%.

На 1,09% подросла в цене баранина, которую и раньше себе мало кто мог позволить по цене 578 рублей за килограмм.



Рост цен наблюдается также на масло подсолнечное – на 2,43% (112,72 рубля за литр), яйца – на 2,3% (69,1 рубля за десяток), рис – на 1,63% (90,37 рубля за кг).



Среди приятных новостей – лук в регионе подешевел на 5% и теперь средняя цена за килограмм составляет 22,3 рубля. Почти на 2% снизилась и стоимость молока – до 78,64 рублей за литр.

