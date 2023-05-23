



Завтра, 24 мая, в Волгограде стартует футбольный турнир развития УЕФА с участием мужских и женских юношеских сборных в возрастной категории до 16 лет, который пройдёт на полях стадионов «Зенит», ВГАФК и «Олимпия». Как сообщает V102.RU, юноши и девушки в течение пяти дней проведут по три игры.









- Мы всегда ставим перед собой одну задачу – победа в каждом матче. Не может быть другой цели, когда ты играешь за страну. На Турнире развития УЕФА тоже будем двигаться от матча к матчу и стараться побеждать. Это очень важный для нас международный турнир, и мы к нему серьёзно готовимся. Рады, что он пройдёт в Волгограде – знаковом для нас городе, очень атмосферном, пропитанном духом России. Мы уже играли здесь отборочный раунд ЕВРО с женской молодежной сборной в 2021 году. Все поля мне хорошо знакомы. Спасибо большое РФС и администрации города за хорошую организацию, - заявил тренер.





В свою очередь, наставник юношей Андрей Аксенов в интервью «Матч ТВ» поведал о настрое своих подопечных.







— Ребята прибыли в расположение сборной в хорошем настроении. Мы готовимся к матчам с оптимизмом, потому что ждем турнира, предстоящих игр. А их в нашем распоряжении сейчас очень мало. Мы готовимся основательно. Надеемся, что все получится, что все будет хорошо на турнире. У нас большая география клубов. Есть игрок из «Урала», основные игроки — из «Краснодара», «Спартака», «Динамо», ЦСКА, — рассказал Аксенов.







Напомним, что в прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные команды всех возрастов от участия в международных официальных матчах.









Международные Турниры развития УЕФА – традиционные соревнования среди юношей и юниорок, которые ежегодно проходят в разных странах. Россия впервые станет принимающей страной.





Отметим, что сборная Россия среди девушек до 16 лет уже имеет успешный международный опыт. В марте этого года девчата в качестве приглашённых гостей приняли участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии в Бангладеше. Там наш коллектив выступил триумфально, обыграв хозяек. Помимо этого были повержены Бутан, Непал и Индия.





Вход на поединки предстоящих соревнований осуществляется по бесплатным пригласительным билетам, которые доступны на сайте Kassir.ru. Игры юношеской сборной России будут транслироваться в прямом телеэфире на каналах холдинга «Матч!», остальные встречи можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях РФС.





Полное расписание турнира развития УЕФА 2023 выглядит следующим образом.





Юноши U-16 (не старше 2007 года рождения)





Фото сайта РФС



Обе сборные России - дети до 16 лет - встретятся с Белоруссией и Киргизией. Но, если парням помимо этого предстоит сразиться с Казахстаном, то девчатам в последний день соревнований будет противостоять сборная Узбекистана. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.Юниорки под руководством Валентина Гаввы готовились к турниру на поле базы «Олимпия». В интервью официальному сайту РФС наставник команды рассказал о целях, стоящих перед коллективом.24 мая (среда), 1-й тур13:00. Белоруссия – Киргизия, «Зенит»18:00. Россия – Казахстан, «Зенит»26 мая (пятница), 2-й тур13:00. Казахстан – Киргизия, «Зенит»18:00. Россия – Белоруссия, «Зенит»29 мая (понедельник), 3-й тур10:00. Киргизия – Россия, «Зенит»12:30. Казахстан – Белоруссия, «Олимпия»Девушки U-16 (не старше 2007 года рождения)24 мая (среда), 1-й тур10:30. Россия – Киргизия, ВГАФК15:30. Белоруссия – Узбекистан, ВГАФК26 мая (пятница), 2-й тур10:30. Россия – Белоруссия, ВГАФК15:30. Киргизия – Узбекистан, ВГАФК29 мая (понедельник), 3-й тур10:00. Узбекистан – Россия, ВГАФК10:00. Белоруссия – Киргизия, «Олимпия»