Объявлен в розыск водитель, сбивший в Волжском бабушку с 4-летним внуком

В городе Волжском Волгоградской области полицейские разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 19 декабря в больнице оказались пожилая женщина и ее 4-летний внук. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, их обоих на нерегулируемом переходе сбил неизвестный водитель, который скрылся с места аварии.





– Установлено, что в 07.30напротив дома № 2 по улице Химиков неустановленный водитель совершил наезд пенсионерку и ее малолетнего внука, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего покинул место аварии. Женщина самостоятельно обратилась вместе с ребенком за медпомощью, где последнему диагностированы ушибы, – прокомментировали в главке МВД.





В настоящее время полицейские ищут водителя. Помощь в этом им могут оказать местные жители, которые стали очевидцами ДТП.





– Если вы видели аварию, запомнили марку и номер машины или запечатлели произошедшее на видеорегистратор, сообщите об этом по телефонам Госавтоинспекции Волжского: 41-75-04 (дежурная часть), 8-905-334-5140 (розыск), – обращаются инспекторы к волжанам.