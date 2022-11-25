Экономика

В Волгоградской области растет производство труб, шин и моющих средств

Экономика 25.11.2022 10:57
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25.11.2022 10:57



Промышленное производство в Волгоградской области показывает рост по целому ряду направлений. Как сообщили в Облпромторге и ТЭК, по итогам января-октября текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 104,4%, превысив средний показатель по России (100,1%). 
Самый большой рост демонстрируют обрабатывающие предприятия региона -  107,5%, что выше общероссийский показатель на 8,2 процентных пункта.
Позитивная динамика складывается в металлургической отрасли. Так, за 10 месяцев в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года выросло производство бесшовных стальных труб для нефте- и газопроводов, готового проката — на 20,1%, легированной стали в слитках — на 14,1%, нержавеющей стали в слитках — на 10,7%.
Машиностроители увеличили выпуск автобусов в 3,9 раза, арматуры для трубопроводов, котлов и цистерн — в 3,1 раза, талей и подъемников — в 2,2 раза, автокранов — в 1,5 раза, осветительных устройств — на 35,9%, насосов для подачи жидкостей — на 19,7%.
Химики нарастили производство моющих средств на 21,7%, пластмассовых труб и трубок — на 20,2%, гербицидов — на 8,2%, резины в первичных формах — на 7,7%, лакокрасочных материалов на основе полимеров — на 6,7%, мыла — на 5,8%, пластмасс в первичных формах — на 3,6%.
Объем выпуска шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей увеличен на 11,4%, для легковых авто — на 5,3%.
Предприятия стройиндустрии за отчетный период обеспечили рост производства кирпича в 1,5 раза, извести — на 39,6%, строительных растворов — на 27,7%, товарного бетона — на 14,6%, строительных блоков — на 13,7%, керамической плитки — на 2,9%. Производство стеклянных бутылок возросло на 32,5%, банок — на 11,3%.
В нефтеперерабатывающем комплексе выпуск автомобильного бензина увеличен на 3,7%, дизельного топлива — на 3,7%. В легкой промышленности выросло производство постельного белья на 15,8%, одежды — на 17,7%.
С 23 по 25 ноября на «Волгоград Арене» проходит межрегиональный форум «ПромЭнергоВолга-2022», где широко представлен потенциал промышленности Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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