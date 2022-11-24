Экономика

Бочаров обозначил приоритеты волгоградского АПК на 2023 год

Экономика 24.11.2022 16:20
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24.11.2022 16:20



Сегодня, 24 ноября, губернатор Волгоградской области озвучил задачи по основным направлениям развития агропромышленного комплекса региона в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обладминистрацию, Андрей Бочаров нацелен вернуть региону статус одного из флагманов АПК России.
Одна из ключевых задач - повышение качества жизни на сельских территориях. В текущем году все региональные проекты и программы развития выполнялись. На эти цели из всех уровней бюджета и внебюджетных средств было направлено 37 миллиардов рублей.
Еще одно важное направление развития - подготовка кадров для волгоградского АПК. Также в приоритете — обеспечение государственной поддержки отрасли. 
- Задача на среднесрочную перспективу – сохранить среднегодовой объем государственной поддержки АПК Волгоградской области на уровне не ниже 4,5 млрд рублей, - заявил Бочаров.
Волгоградский регион в 2023 году продолжит работу по развитию мелиорации и модернизации АПК с целью обеспечения стабильных объемов производства сельхозпродукции. 
Еще одна задача — эффективно расширять линейку выращиваемых в регионе зерновых, масличных, технических, овощных культур. 
- Такая диверсификация обеспечивает повышение производственной и финансовой устойчивости хозяйств и регионального АПК в целом, — считает Андрей Бочаров. — Кроме того, напомню о задаче увеличить долю промышленно выращиваемых овощей до 1 млн тонн в 2025 году. По итогам текущего года ожидается на уровне 865 тысяч тонн или 83%.
В будущем году регион намерен добиться роста объемов производства животноводческой продукции, в том числе за счет грантовой поддержки. 
Продолжится наращивание современных мощностей хранения и переработки сельхозпродукции. Так, в 2024 году перед региональным АПК ставилась задача довести объемы овощеплодохранения до плановых 420 тысяч тонн и объемы овощеплодопереработки — до 530 тысяч тонн. В настоящее время эти показатели находятся на уровне 407 и 521 тысячи тонн соответственно.
По словам главы региона, на новый уровень должны выйти вопросы переработки зерна, что позволит стабилизовать ситуацию и обеспечить рентабельность предприятий отрасли. Особое внимание планируется уделить реализации инвестиционных проектов в связи с возникшими трудностями в логистике, поставке оборудования.
- Как показывает анализ, наибольшее влияние санкционного давления испытала именно инвестиционная сфера АПК. В этой связи считаю важным обеспечить более тщательное внимание и поддержку, расширив инвестиционный диалог с инвесторами всех уровней и активизируя меры их господдержки, с использованием, в том числе, инструментов льготного кредитования, лизинговых механизмов, средств регионального Фонда поддержки сельского хозяйства — прежде всего в целях достижения показателей продовольственной безопасности по молоку и мясу, создания селекционных и семеноводческих центров, внедрения биологических методов и биопрепаратов в целях экологизации сельскохозяйственного производства и импортозамещения, — обозначил позицию Бочаров. 
Губернатор поручил областному комитету сельского хозяйства, областному комитету промышленности торговли и ТЭК, областному комитету финансов совместно проработать эти направления и развивать внутрирегиональную межотраслевую кооперацию. По его мнению, промышленные и малые предприятия региона могут быть задействованы в обеспечении сферы АПК возможностью ремонта техники и запасными частями. 
Также в рамках сегодняшней встречи Андрей Бочаров обратил внимание аграриев на вопросы поддержки семей участников СВО.
Фото: администрации Волгоградской области

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