СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводе

В Волгограде управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели 54-летнего мужчины при ЧП на производственной площадке в Красноармейском районе. Напомним, в цехе на улице Бахтурова 25 октября произошло воспламенение алюминиевой пудры и последующий взрыв, в результате чего погиб мужчина.

– Следственным отделом по Красноармейскому району по факту гибели 54-летнего мужчины в результате возгорания на одном из предприятий возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшееся по неосторожности смерть человека), – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Следователи СКР продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз, изъята техническая документация. В ходе расследования будут установлены конкретные лица, ответственные за соблюдение требований безопасности труда на производстве.

Ранее, отметим, сообщалось о том, что кроме погибшего во время ЧП на предприятии пострадали два человека. Однако сегодня в СУ СКР сообщили, что пострадавших на самом деле трое.

– В настоящее время двое работников выписаны из медицинского учреждения, еще один продолжает лечение, – уточняет Дарья Буянова.

Сообщение о возгорании на улице Бахтурова поступило 25 октября на пульт диспетчера около 13.00, полностью ликвидировать огонь пожарным расчетам удалось лишь спустя пять часов – к 18.00.

По предварительным данным, воспламенение произошло в ходе сварочных работ, проводившихся открытым способом. В результате произошел взрыв, а здание цеха были разрушены.

Последствия происшествия с высоты показал фотограф ИА «Высота 102».



