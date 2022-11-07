Расследования

СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводе

Расследования 07.11.2022 15:37
0
07.11.2022 15:37


В Волгограде управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели 54-летнего мужчины при ЧП на производственной площадке в Красноармейском районе. Напомним, в цехе на улице Бахтурова 25 октября произошло воспламенение алюминиевой пудры и последующий взрыв, в результате чего погиб мужчина. 

Следственным отделом по Красноармейскому району по факту гибели 54-летнего мужчины в результате возгорания на одном из предприятий возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшееся по неосторожности смерть человека), – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.Следователи СКР продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз,  изъята техническая документация. В ходе расследования будут установлены конкретные лица, ответственные  за соблюдение требований безопасности труда на производстве.

Ранее, отметим, сообщалось  о том, что кроме погибшего во время ЧП на предприятии пострадали два человека. Однако сегодня в СУ СКР сообщили, что пострадавших на самом деле трое. 

В настоящее время двое работников выписаны из медицинского учреждения, еще один продолжает лечение, – уточняет Дарья Буянова. 

Сообщение о возгорании на улице Бахтурова поступило 25 октября на пульт диспетчера около 13.00, полностью ликвидировать огонь пожарным расчетам  удалось лишь спустя пять часов – к 18.00. 

По предварительным данным, воспламенение произошло в ходе сварочных работ, проводившихся открытым способом. В результате произошел взрыв, а здание цеха были разрушены.

Последствия происшествия с высоты показал фотограф ИА «Высота 102».


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.11.2022 18:56
Расследования 07.11.2022 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2022 13:42
Расследования 07.11.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2022 11:32
Расследования 07.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2022 18:52
Расследования 06.11.2022 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2022 18:40
Расследования 03.11.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2022 17:16
Расследования 03.11.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2022 13:18
Расследования 03.11.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2022 09:47
Расследования 03.11.2022 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2022 14:03
Расследования 02.11.2022 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 17:31
Расследования 01.11.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 10:31
Расследования 01.11.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 09:59
Расследования 01.11.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 09:33
Расследования 01.11.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 17:19
Расследования 31.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 14:44
Расследования 31.10.2022 14:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия СебелеваСмотреть фотографии
19:24
«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
18:56
«Им запретили являться в суд»: по делу волгоградского генерала Музраева «исчезают» свидетелиСмотреть фотографии
17:49
Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде 8 ноября сократят маршрут скоростного трамвая из-за ученийСмотреть фотографии
17:19
Четверо волгоградских десантников посмертно удостоены орденов МужестваСмотреть фотографии
17:16
В зону СВО из Волгоградской области отправили новый эшелонСмотреть фотографии
16:51
Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»Смотреть фотографии
16:28
Волгоградцев укроют в подземке, волжан эвакуируют: чиновники раскрыли суть учений по ГОСмотреть фотографии
16:27
Двое бывших сотрудников райадминистрации Волгограда идут под суд за мошенничествоСмотреть фотографии
15:37
СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводеСмотреть фотографии
15:14
Воспитанники детских садов Волгограда с ноября питаются по обновленному менюСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб капитан Дмитрий Крюков из КамышинаСмотреть фотографии
14:16
МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
14:12
Первые срочники из Волгоградской области отправились на службуСмотреть фотографии
13:57
11 тысяч деревьев высажено в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:56
«Открытие Авто»: октябрьские успехи в продажах подтолкнули шесть популярных моделей автомобилей к росту ценыСмотреть фотографии
13:42
Убыточный «Ситиматик-Волгоград» дает зарабатывать миллионы на мусоре другой компанииСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области здание администрации подверглось нападению борца с коррупциейСмотреть фотографии
11:47
Андрей Бочаров обсудил готовность региона к учениям по ГО и ЧССмотреть фотографии
11:32
Члену банды телефонных аферистов грозит 10 лет за обман 13 волгоградцевСмотреть фотографии
11:28
ВТЗ организовал открытый турнир по волейболу имени С.Т. ПапинаСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде месяц пытаются мобилизовать мужчину с проломленным черепомСмотреть фотографии
10:03
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности – в особом фокусе внимания «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:59
Смяло от удара: под Волгоградом легковушка влетела в фургон, есть погибшийСмотреть фотографии
08:25
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области за месяц снизилась на 1122 рубляСмотреть фотографии
07:48
«Нас приехал брать ОМОН»: в Волгограде разогнали закрытый концерт аморальных рэперовСмотреть фотографииCмотреть видео
21:36
Уничтожил пулеметный расчет: волгоградский десантник Сергей Кычанов награжден орденом МужестваСмотреть фотографии
18:52
Последнее слово и приговор: суд вновь отклонил ходатайства защиты волгоградского врача ГиниятоваСмотреть фотографии
17:23
Семьям мобилизованных волгоградцев предлагают добавить неделю выходныхСмотреть фотографии
 