Происшествия

Под Волгоградом пассажиры стали свидетелями потасовки между маршрутчиками-конкурентами

Происшествия 30.01.2021 17:43
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30.01.2021 17:43


Конфликт между двумя водителями маршруток закончился дракой и приездом полиции. Как сообщила ИА «Высота 102» Наталья Кочетова, пассажирка микроавтобуса, следовавшего накануне по маршруту №138, по пути из Волгограда в Городище их автомобиль несколько раз подрезали. Как показалось женщине, опасные маневры мог совершать водитель конкурирующей маршрутки №110, которая также следовала в рабочий поселок.
«На площади в Городище водитель 110-ой вышел из машины, открыл дверь нашей маршрутки и начал кричать на шофера. Потом между ними произошла потасовка. В какой-то момент я увидела, что наш водитель ударил того мужчину, который в итоге упал на землю. Но, как мне показалось, что он сделал это в ответ на удар того парня», - вспоминает Наталья.
По словам пассажирки маршрутки №138, на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Однако сразу Ивана (так зовут ударившего мужчину) правоохранители задерживать не стали. Это произошло уже сегодня после того, как пострадавший написал заявление в полицию. В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания.
ИА "Высота 102" обратилось в пресс-службу регионального главка МВД с просьбой прокомментировать данный инцидент. Поговорить со второй стороной конфликта журналистам пока также не удалось. 
Связаться с редакцией информагентства можно телефону: 8-937-55-66-102.

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