В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечи





Завтра в сквере около храма Александра Невского приступят к установке двух новых новогодних арт-объектов: светодиодных фигур свечей и ангела. У памятника основателям Царицына-Волгограда на днях уже появился переливающийся кристалл. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, светодиодная композиция у собора Александра Невского состоит из 3-х свечей, самая высокая из них достигает почти 4 метра. Фигуры сделаны на основе прочного оцинкованного металлического каркаса и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. В центр свечей поместили сферы из поликомпозита. В вечернее время инсталляция будет подсвечиваться светодиодами тёплых оттенков. Здесь же завтра установят фигуру ангела высотой в человеческий рост. Сооружение выполнено в технике ажурного плетения из металла золотого цвета.

Напомним, к Новому году в Александровском саду впервые установили 12-метровую новогоднюю ёлку.

Ещё один новогодний арт-объект в виде кристалла установили на выходных у памятника основателям Царицына-Волгограда. Это украшение высотой в 2,5 метра также выполнено из поликомпозита. Светодиоды на фигуре обладают светодинамическим эффектом – в вечернее время кристалл будет переливаться разными цветами.



