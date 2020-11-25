Происшествия 25.11.2020 09:44
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25.11.2020 09:44
Авария с участием автомобиля "скорой помощи" произошла накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, помеху медицинскому автомобилю на проспекте Ленина создала 49-летняя водитель "Рено Сандеро". Напротив дома №78Б женщина совершила маневр, из-за которого водителю "скорой помощи" пришлось экстренно тормозить. В результате в салоне "скорой" упала 71-летняя пассажирка-пациентка. Ее доставили в больницу с различными травмами.
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