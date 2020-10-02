«Летающая» иномарка напротив морга убила пешехода в Волгограде (ВИДЕО)











Кровавая авария, в результате которой погибла 66-летняя женщина-пешеход, произошла в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером 22-летний водитель "ВАЗ-21102", двигаясь по 3-й Продольной магистрали, при выезде на ул. Землячки напротив дома №74 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Тойота Камри". Отметим, что как раз по этому адресу находится морг и похоронный дом ритуальной компании.





От удара иномарка изменила направление движения, совершила столкновение с припаркованным у обочины автомобилем "Ауди", после чего автомобиль "Тойота" отбросило на тротуар, где он совершила наезд на 66-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.

Видео ГУ МВД России по Волгоградской области