



Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, которая заразилась в Испании коронавирусом, признала, что нарушила карантинный режим и вышла на работу сразу после поездки. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает URA.RU

«Я виновата», - так женщина прокомментировала обвинения в свой адрес.

Установлено, что Санникова скрыла свою поездку в Испанию, чтобы избежать карантина. Она вышла на работу, где в течение семи дней контактировала с сотнями людей. Как сообщают федеральные СМИ, заражённая коронавирусом Санникова проводила лекции и совещания, которые были посвящены борьбе с этой инфекцией. Однако женщине стало плохо, и ее госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. Коллеги, с которыми работала Санникова, также изолированы от общества. Против главного инфекциониста Ставрополья возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». По данному факту началась проверка.

Ранее появилась информация, что с зараженной Санниковой контактировали представители делегации Волгоградского медицинского университета, которые 18 марта посетили Ставрополь. Оперативный штаб в Волгоградской области опроверг эту информацию. Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин пояснил, что 18 марта делегация Волгоградского госмедуниверситета действительно посетила Ставропольский медицинский университет, где встретилась с ректором, проректорами вуза и студентами.

«С главным инфекционистом Ставрополя И.В Санниковой во время данного визита встреч не было», - такие слова Шкарина приводит оперативный штаб Волгоградской области.

Отметим, что недавно Владимир Шкарин присутствовал на встрече губернатора Волгоградской области с главными внештатными специалистами и руководителями ведущих медицинских организацией региона, которая прошла на площадке медицинского университета.



