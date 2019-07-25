Происшествия

В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Происшествия 25.07.2019 13:13
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25.07.2019 13:13


Маршрутная "Газель" сегодня врезалась в столб вблизи ТРК "Акварель" в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, маршрутка столкнулась с "Ладой", а затем водитель въехал в бетонный столб. Информация о пострадавших уточняется.
По сообщению очевидцев, которые стали выкладывать фото и видео в социальные сети, в результате ДТП есть раненые, которым помогают выходить из салона маршрутки. По предварительным данным, "Газель" осуществляла перевозку пассажиров по маршруту №1с. Отметим, что этот маршрут отсутствует в списке официальных городских маршрутов. Очевидцы сообщают, что водитель "Газели" первым делом стал спешно срывать наклейки с указанием этого маршрута. На место выехали экипажи ДПС.
По уточненным данным, ДТП произошло напротив дома №107 на проспекте Университетском. Пострадали 6 человек, из которых четверо - пассажиры маршрутки и двое - из легкового автомобиля. У большинства пострадавших травмы легкой степени тяжести, лишь у одного человека - средней степени тяжести.


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