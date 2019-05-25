Роковое число: в Волгограде в ДТП снова пострадали пассажиры нелегальной маршрутки (ВИДЕО)





Семь человек пострадали в ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, у остановки Комсомольская столкнулись маршрутка и легковое авто.

В экстренных службах информагентству пояснили, что сообщение об аварии в службу «112» поступило в 15.38. Микроавтобус следовал по маршруту №15С (является заказным, в официальном реестре не значится). Сначала сообщалось о том, что двое человек госпитализированы в больницу скорой помощи №25. Остальные получили легкие повреждения. Все пострадавшие – пассажиры маршрутки. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что, по предварительной информации, на пересечении пр. Ленина и ул. Комсомольской 18-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с маршрутным такси, которое от удара въехало в ограждение.