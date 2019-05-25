Роковое число: в Волгограде в ДТП снова пострадали пассажиры нелегальной маршрутки (ВИДЕО)

Происшествия 24.05.2019 16:40
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24.05.2019 16:40
Семь человек пострадали в ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, у остановки Комсомольская столкнулись маршрутка и легковое авто.
В экстренных службах информагентству пояснили, что сообщение об аварии в службу «112» поступило в 15.38. Микроавтобус следовал по маршруту №15С (является заказным, в официальном реестре не значится). Сначала сообщалось о том, что двое человек госпитализированы в больницу скорой помощи №25. Остальные получили легкие повреждения. Все пострадавшие – пассажиры маршрутки. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что, по предварительной информации, на пересечении пр. Ленина и ул. Комсомольской 18-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с маршрутным такси, которое от удара въехало в ограждение.
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщали, что в маршрутном такси находились 10 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощью, также помощь врачей понадобилась двоим пассажирам иномарки. Детей среди пассажиров нет, утверждалось сначала. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с места события, удар был такой силы, что маршрутка снесла тяжелые бордюрные камни, на которых держалось ограждение.
Между тем, позднее появились новые данные о пострадавших. Так, пострадали 10 человек из маршрутного такси. Госпитализировано 9 человек, в том числе 1 ребёнок (17 лет). Шесть человек доставлены в ГУЗ "ГКБ СМП № 25", 2 человека - в ГУЗ " ГКБ СМП № 7", 1 человек (17 лет) в ГУЗ "КБ № 4".
Напомним, это уже далеко не первое ДТП с участием маршруток. Последняя страшная авария произошла вечером 17 мая на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. «МАЗ» с госномерами из Татарстана возле остановки «Нефтяной техникум» задел маршрутку с таким же номером - 15С, которая отлетела в сторону и врезалась в световую опору. Всего пострадало 16 человек.
Пересечение проспекта Ленина и улицы Комсомольской тоже часто фигурирует в сводках ГИБДД. Так, буквально накануне, 23 мая там произошло столкновение двух легковушек, которое запечатлела камера видеонаблюдения. Пассажирку одной из машин с травмами направили в больницу.
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