В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой увеличилось до 16 человек





Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси №15С в Советском районе Волгограда увеличилось до 16 человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. На месте находится начальник главка полиции области Александр Кравченко.

Напомним, сегодня около 19.30 на Второй Продольной магистрали в районе остановки «Нефтяной техникум» «МАЗ» врезался в пассажирскую «Газель», которую отбросило в столб. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Помощь гражданам оказывали 10 бригад «Скорой помощи». Пострадавших госпитализировали в больницы скорой помощи №7 и №25. Маршрутка №15С является заказной - в реестре официальных городских маршрутов такой номер отсутствует.













Очевидец события, местный житель Сергей Симонов рассказал корреспонденту информагентства о первых минутах после автоаварии. В момент столкновения машин он находился вместе с супругой в магазине, расположенном рядом с остановкой. «Я услышал чьи-то крики и выбежал на улицу. Увидел женщину на земле, а вскоре и маршрутку, которая буквально обняла световую опору», - рассказывает Сергей. Далее мужчины стали выдергивать пассажирскую дверь «Газели» и залазить в салон. «Там внутри творилось невообразимое. Кого-то зажало креслом, у кого-то открытый перелом, кругом кровь, разбросанные вещи, монеты и обувь, которая слетела с пассажиров», - говорит собеседник информагентства. Сергей Симонов вместе с остальными мужчинами доставал раненых и выносил на улицу. «Кто-то выдернул кресло, вынес его на улицу, поставил на асфальт и усадил в него пострадавшего. Как могли все люди, оказавшиеся на месте аварии, приходили на помощь. Кто-то купил воду – поил пострадавших или обмывал им головы от крови. Прибежала сотрудница аптеки и тоже помогала. Снова и снова возвращались в маршрутку - искали вещи, сумки, телефоны по просьбе пассажиров. Я до сих пор пребываю в шоковом состоянии, но могу сказать, что реакция людей меня приятно удивила. Исключение составили несколько придурков, которые снимали происходящее на телефон», - поделился впечатлениями от произошедшего Сергей Симонов.



