Залил и смылся: в Волгограде студент из Дагестана украл на АЗС 65 литров бензина (ВИДЕО)





Подозреваемого в краже на автозаправочной станции задержали сотрудники ГИБДД в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, сообщение о краже топлива поступило накануне с одной из АЗС на улице Лазоревой. Менеджер станции рассказал, как на заправку заехали двое мужчин на “ВАЗ-2110”. Они залили в бак и канистру 65 литров бензина стоимостью около 5 тысяч рублей, после чего запрыгнули в авто и скрылись, так и не заплатив за топливо.

Был объявлен план “Перехват”, машину обнаружили и задержали в Ворошиловском районе. Оказалось, что ей управлял 20-летний молодой человек. Он сознался в преступлении и объяснил, что они с другом направлялись из Дагестана в Нижний Новгород на учебу. А на заправке просто воспользовались удобным моментом и решили сэкономить на топливе. Похищенное изъято и возвращено на АЗС. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.