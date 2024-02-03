Все отменяется. Фура снесла вход в секцию дзюдо и самбо в Волгограде

Спортивный клуб по дзюдо и самбо «Каскад» в Волгограде отменил тренировки из-за ЧП с фурой, которая при развороте снесла вход в эту спортивную организацию, передает V102.RU.

- Фура привезла строительные материалы к магазину, где сейчас идет ремонт. Он находится как раз напротив нас. При развороте водитель зацепил фургоном вход. У нас лопнула стена, повело крышу. Также повреждена вывеска, - рассказал информагентству тренер Михаил Берко.

По его словам, водитель фуры из Астраханской области сразу заявил, что виноват и обещал компенсировать ущерб.

- Вчера мы отменили занятия. Сегодня их тоже не будет. Будем смотреть, что там можно сделать, чтобы ликвидировать эти разрушения как можно скорее, - сказал Берко.





Клуб по дзюдо и самбо «Каскад» расположен в доме №31 по ул. 51-ой Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда. Здесь занимаются порядка 150 воспитанников в возрасте от 6 лет до 21 года.

Фото и видео: Михаил Берко