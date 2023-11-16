Происшествия

В Астрахани обрушились два подъезда 5-этажки. Под завалами ищут людей

Происшествия 16.11.2023 18:51
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16.11.2023 18:51


В Астрахани вечером 16 ноября обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной, 1а, сообщает V102.RU со ссылкой на телеканал «Астрахань 24». Прокуратура Астраханской области начала проверку. 

— По данным МЧС, рухнули 3-й и 4-й подъезды. Глава региона Игорь Бабушкин пояснил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Проводится эвакуация жильцов. По поручению губернатора создан оперштаб. На месте находятся вице-губернатор, министр здравоохранения области, руководители региональных МЧС и УМВД, прокуратуры, — передает телеканал. 


Уточняется, что жителей разрушенного дома организовали пункты временного размещения на базе трех средних школ. Астраханцев обеспечили горячим питанием и водой. Создана горячая линия по номеру 8 (8512) 24-07-07. 

Фото: «Астрахань 24» 

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