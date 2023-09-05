Общество

Волгоград покупает 25 новых автобусов большой вместимости

Общество 05.09.2023 11:52
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05.09.2023 11:52


Аукцион на поставку 25 новых автобусов большой вместимости объявлен в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 485 миллионов рублей. Партия должна быть поставлена в распоряжение муниципального транспортного предприятия «ВПАТП-7» не позднее 31 января 2024 года.
В администрации Волгограда уточнили, что это очередная партия низкопольных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, которая закупается для нужд города. В текущем году ожидается поставка 60 автобусов большой вместимости для нужд «ВПАТП-7».
- Пополнение автобусного парка муниципального предприятия «ВПАТП-7» позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав, - пояснили в мэрии.
Новые автобусы, согласно техническому заданию, должны быть оснащены автоматической коробкой переключения передач, вмещать не менее 85 пассажиров при наличии порядка 30 посадочных мест. Также автобусы должны быть оборудованы для посадки-высадки пассажиров на инвалидных колясках, системами ГЛОНАСС, кондиционерами, системой отопления и безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением.
В мэрии напомнили, что помимо новых автобусов закупаются и троллейбусы. Уже приобретены 112 новых троллейбусов с возможностью автономного хода, из которых 56 уже обслуживает маршруты №8а и №10а, остальные должны поступить до конца текущего года, а также за счет федеральной субсидии закуплены 20 электробусов. Кроме того, в рамках инвестиционного соглашения подписан договор на поставку в 2024 году 62 трамвайных вагонов.

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