Происшествия

На юге Волгограда разбился байкер: видео

Происшествия 26.07.2023 14:26
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26.07.2023 14:26



Сегодня, 26 июля, в Красноармейском районе Волгограда мотоциклист получил травмы в ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 12-10 ч. на перекрестке улиц Лазоревая и Куйбышева.


- Водитель мотоцикла проехал перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Киа», - пояснили в главке. 
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. 



Очевидцы сообщают о пробке на дороге из-за произошедшей аварии. 
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото затора: читатели ИА «Высота 102»

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