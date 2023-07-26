На юге Волгограда разбился байкер: видео

Происшествия 26.07.2023 14:26
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26.07.2023 14:26
Сегодня, 26 июля, в Красноармейском районе Волгограда мотоциклист получил травмы в ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 12-10 ч. на перекрестке улиц Лазоревая и Куйбышева.
- Водитель мотоцикла проехал перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Киа», - пояснили в главке.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Очевидцы сообщают о пробке на дороге из-за произошедшей аварии.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото затора: читатели ИА «Высота 102»
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