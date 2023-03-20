Роман Скоков возглавил Волжский институт экономики, педагогики и права





Волжский институт экономики, педагогики и права (ВИЭПП) возглавил доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент и логистика в АПК» Волгоградского государственного аграрного университета Роман Скоков, сообщили ИА «Высота 102» в облкомобразования.

ВИЭПП создан в 2000 году. Учредителем этого института ранее была администрация Волжского, а с 2023 года - администрация Волгоградской области. В этом учебном заведении обучается 2091 студент.

- Новый ректор приступит к своим обязанностям с 25 марта. Это связано с тем, что 24 марта прежний руководитель Галина Ушамирская отметит 70-летие. Согласно действующему законодательству это предельный возраст для работы ректором, - таки в профильном комитете администрации региона прокомментировали новое назначение.

Кандидатура Романа Скокова ранее была рассмотрена и рекомендована большинством голосов на заседании экспертного совета и аттестационной комиссии комитета образования, науки и молодежной политики по вопросам проведения аттестации кандидатов на должность руководителя.

Известно, что Роман Скоков входит в состав общественных советов при облкомприроды и облпромторга, а также – в совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук.

Фото: сайт ВолГАУ