Роман Скоков возглавил Волжский институт экономики, педагогики и права

Общество 20.03.2023 17:48
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20.03.2023 17:48
Волжский институт экономики, педагогики и права (ВИЭПП) возглавил доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент и логистика в АПК» Волгоградского государственного аграрного университета Роман Скоков, сообщили ИА «Высота 102» в облкомобразования.
ВИЭПП создан в 2000 году. Учредителем этого института ранее была администрация Волжского, а с 2023 года - администрация Волгоградской области. В этом учебном заведении обучается 2091 студент.
- Новый ректор приступит к своим обязанностям с 25 марта. Это связано с тем, что 24 марта прежний руководитель Галина Ушамирская отметит 70-летие. Согласно действующему законодательству это предельный возраст для работы ректором, - таки в профильном комитете администрации региона прокомментировали новое назначение.
Кандидатура Романа Скокова ранее была рассмотрена и рекомендована большинством голосов на заседании экспертного совета и аттестационной комиссии комитета образования, науки и молодежной политики по вопросам проведения аттестации кандидатов на должность руководителя.
Известно, что Роман Скоков входит в состав общественных советов при облкомприроды и облпромторга, а также – в совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук.
Фото: сайт ВолГАУ
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