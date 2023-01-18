В лесопосадке под Волгоградом насмерть замерз 48-летний мужчина

В Михайловском районе Волгоградской области следователи выясняют причину смерти 48-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в лесопосадке накануне.

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, страшную находку сделал в трех километрах от города Михайловки местный житель. Незамедлительно мужчина сообщил об увиденном в правоохранительные органы.

– Мужчина 1974 года рождения обнаружен в лесном массиве в 3,5 км от частного дома по переулку Ольховский в Михайловке, – сообщила официальный представитель СУ СКР. – Предварительная причина смерти – переохлаждение организма, криминальный характер смерти отсутствует. По факту обнаружения трупа мужчины организована проверка.

Известно, что труп мужчины к моменту обнаружения успели обглодать дикие животные. По имеющимся сведениям, замерзший в лесу вел бродяжнический образ жизни.