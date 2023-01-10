Общество

В Волгоградской области мужчина насмерть замерз на улице

Общество 10.01.2023 13:27
0
10.01.2023 13:27


В Волгоградской области 50-летний житель села Береславка скончался в результате обморожения. Как стало известно ИА «Высота 102», замерзшим мужчину нашли на улице накануне, 9 января. 

– Мужчина 1972 года рождения был доставлен в центральную районную больницу в городе Калаче-на-Дону, однако спасти ему жизнь врачи были оказались не в силах, – сообщил информагентству источник в экстренных службах. 

Что стало причиной длительного нахождения волгоградца на улице, не уточняется. Не исключено, что мужчина мог потерять сознание, оказавшись таким образом в беспомощном состоянии. 

Напомним, что в Волгоградской области с конца прошлой недели установилась морозная погода. В отдельных районах региона температура воздуха в ночное время опускается до отметок от -20 до -27 градусов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2023 13:25
Общество 10.01.2023 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 12:38
Общество 10.01.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 11:06
Общество 10.01.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 10:33
Общество 10.01.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 09:55
Общество 10.01.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 09:31
Общество 10.01.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 07:57
Общество 10.01.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 20:05
Общество 09.01.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 16:36
Общество 09.01.2023 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.01.2023 14:22
Общество 09.01.2023 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 12:23
Общество 09.01.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 11:57
Общество 09.01.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 11:31
Общество 09.01.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 10:36
Общество 09.01.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 09:30
Общество 09.01.2023 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:45
СК проверит реабилитационный центр под Волгоградом после отравления подростков антисептикомСмотреть фотографии
15:27
За вратарей волгоградского «Ротора» возьмется Андрей НикитинСмотреть фотографии
14:27
Wink, «Ёлки» и «Оливье»: итоги новогодних просмотровСмотреть фотографии
14:24
СК: забившему годовалую дочь волгоградцу предъявлено окончательное обвинениеСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области мужчина насмерть замерз на улицеСмотреть фотографии
13:25
Снегоуборщики нахулиганили на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде угнали оставленную прогреваться иномаркуСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде отложили подписание контракта по благоустройству Сурского сквераСмотреть фотографии
11:54
Подростка осудят за аферу со щенком померанского шпица под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
«Дверь была плотно закрыта»: в Волгоградской области сын нашел тело отца в собственном домеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил двух детей в ДТПСмотреть фотографии
11:06
«Исчез после ссоры»: оренбуржец пропал в Волгограде при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
10:56
Директору турбазы под Волгоградом грозит 6 лет колонии за утонувшего ребенкаСмотреть фотографии
10:33
«Решили самую запутанную задачу»: дольщикам ЖК «Парк Европейский» передали ключи от квартир в последней высоткеСмотреть фотографии
10:18
Микроавтобус насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Вечеринка пошла не по плану: в Волгоград из Быково доставили четверых трудных подростков с отравлениемСмотреть фотографии
09:54
Волгоградец проломил череп при падении с третьего этажаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде 39-летнего мужчину снесла электричкаСмотреть фотографии
09:31
Атаки условных диверсантов отразили военнослужащие в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
У каждого своя правда: волгоградцев просят рассудить ДТП с мотоциклистомСмотреть фотографии
08:43
Под Волгоградом соседи спасли чужой дом от огняСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде и области пропадет телерадиосигнал с 16 по 23 январяСмотреть фотографии
20:35
Машина провалилась под лед на переправе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом мать-кукушку отправили в колонию за долги перед детьмиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские медики получат от 4,5 до 18,5 тысячи рублей от правительства РФСмотреть фотографии
19:06
«Добровольно влился в оркестр»: осужденный в Волгограде за смерть риелтора Арсен Мелконян ранен на УкраинеСмотреть фотографии
17:06
СК: в Волгограде компания-банкрот задолжала сотрудникам 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» дал старт новой экологической инициативеСмотреть фотографии
16:34
Производителя сэндвич-панелей в Волжском обвиняют в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
15:53
Суд отправил подростка, готовившего в Волгограде теракт, на лечение в психбольницуСмотреть фотографии
 