В Волгоградской области мужчина насмерть замерз на улице

В Волгоградской области 50-летний житель села Береславка скончался в результате обморожения. Как стало известно ИА «Высота 102», замерзшим мужчину нашли на улице накануне, 9 января.

– Мужчина 1972 года рождения был доставлен в центральную районную больницу в городе Калаче-на-Дону, однако спасти ему жизнь врачи были оказались не в силах, – сообщил информагентству источник в экстренных службах.

Что стало причиной длительного нахождения волгоградца на улице, не уточняется. Не исключено, что мужчина мог потерять сознание, оказавшись таким образом в беспомощном состоянии.