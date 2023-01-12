В Волгограде на ярмарке насмерть замерз неизвестный мужчина

В Кировском районе Волгограда накануне найдено тело неизвестного мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп при обходе ярмарки обнаружил сторож.

— Организована доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего, — прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александр Андронов. — На вид мужчине около 40 лет. В кармане найдены ключи от квартиры.

Известно, что тело обнаружили на территории ярмарки по улице Кирова, 100/4. Погибший был одет в шапку, куртку, джинсы и галоши черного цвета.

Фото: архив ИА «Высота 102»