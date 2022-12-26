Происшествия

Подросток на новой маминой BMW устроил погоню со стрельбой в Волгограде – видео

Происшествия 26.12.2022 19:19
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26.12.2022 19:19


В Дзержинском районе Волгограда в ночь на 22 декабря полицейские устроили погоню за кроссовером, на котором не оказалось номеров. Требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал, не остановили его даже прозвучавшие выстрелы. Как выяснилось по итогу, за рулем иномарки находился 15-летний подросток. Школьник решил покататься на машине мамы, которую она не успела поставить на учет. 

Сотрудники полиции предприняли попытку остановить кроссовер для проверки документов у водителя. Однако тот лишь увеличил скорость, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Информация об автомобиле была передана ближайшим нарядам полиции, которые подключились к преследованию. Во время погони водитель грубо нарушал ПДД, выезжал на полосу встречного движения, пренебрегал значениям дорожных знаков и пытался скрыться через дворы, создавая угрозу жизни и здоровья граждан. Когда нарушитель выехал из города на дорогу по направлению Волгоград – Москва, инспекторы для остановки транспорта произвели предупредительные, а затем и прицельные выстрелы по колесам преследуемой машины.

Иномарка начала терять скорость лишь после того, как одна из пуль пробила колесо машины. Но и это не остановило 15-летнего водителя. По бездорожью он направился в сторону Городища.


На какое-то время водителю удалось скрыться, но в результате патрулирования около одного из домов автоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль, возле которого находились трое молодых людей. Ими оказались волгоградцы в возрасте от 15 лет до 21 года.

– Юный водитель пояснил, что решил покататься с друзьями и взял машину без разрешения у своей матери, которая недавно её купила и не успела поставить на учет. Женщина была приглашена на место разбирательства. В отношении волгоградки составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Не достигший возраста привлечения к административной ответственности лихач был передан матери. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт, – сообщают в региональном ГУ МВД России. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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