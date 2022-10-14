В Волгограде Джефф Монсон поднимется на Мамаев курган в поддержку СВО

В Волгоград для участия в патриотическом флешмобе прилетает боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Как сообщает ИА «Высота 102», спортсмен мирового уровня поднимется на главную высоту России — Мамаев курган.

— Будет совместное восхождение и возложение цветов. организуем флешмоб, — сообщил информагентству руководитель Волгоградской федерации школьного спорта, 10-кратный Чемпион Мира по тхэквондо Иван Селезнев. — После слов почетного гостя, Джеффа Монсона: «Да здравствует Россия!», мы вместе громко, чтобы «за ленточкой» услышали, крикнем: «Россия, вперед!».

По словам Селезнева, это важная акция в поддержку российской многовековой истории, нашего Отечества и бойцов РФ. Мероприятие пройдет на территории Мамаева кургана 22 октября. Сбор всех желающих — в 14.30 у подножия мемориального комплекса.

— С Монсоном мы познакомились несколько месяцев назад через общего знакомого, — рассказал Селезнев. — Ему очень нравится Волгоград. Пообщались, я ему предложил поучаствовать в акции, поддержать наших парней. Он согласился.

На следующий день, 23 октября, Джефф Монсон примет участие в открытии Чемпионата и первенства ЮФО по тхэквондо МФТ в спорткомплексе «Динамо».

Монсон открыто поддерживает Россию и проведение специальной военной операции на Украине. В 2018 году уроженец американского города Сент-Пол получил российское гражданство. Тело бойца украшают сразу несколько татуировок на русском языке. Есть среди них и символ города-героя — скульптура «Родина-мать зовет!».

Также боец набил себе тату с буквой Z, объяснив это солидарностью с людьми, живущими в республиках Донбасса. Спортсмен делился планами о создании фильма о ДНР и ЛНР.

Фото: Волгоградская федерация школьного спорта