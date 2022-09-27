«Возможно, это газовый баллон»: в Волгограде разбирают завалы на месте взрыва в гаражном кооперативе

В Волгограде разбирают завалы на месте взрыва в гаражном кооперативе «Лада» в поселке Верхнезареченский (Селезневка) в Тракторозаводском районе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, взрывом разрушен гараж №11/61 в ГСК «Лада» на ул. Привокзальной, который находился рядом с проезжей частью. В завалах обнаружено тело погибшего мужчины. Взрывной волной также повреждены металлические ворота на въезде в ГСК. На месте работают следователи, сотрудники МЧС и полиции.





Корреспонденту ИА "Высота 102" удалось пообщаться со свидетелем произошедшего - вахтером, который дежурил в сторожке. По словам мужчины, все произошло примерно в 9-40 часов.

– Когда раздался взрыв, я сразу туда бросился, – говорит мужчина. – Дыма не было, как бывает при пожаре, но сильно пахло газом. Жуткое было зрелище. Сразу всех вызвали. Приехал кран, поднял бетонную плиту, чтобы вытащить мужчину, который был под ней. Он был мертвый.

По словам волгоградца, разрушенными оказались два гаража.





– Тот мужчина, который погиб, был обычным "гаражником", – утверждает свидетель. – Никакой мастерской в гараже не держал, приезжал, машины ставил, забирал, что-то ремонтировал иногда, как все.

Правоохранительные и следственные органы не комментируют официально причины случившегося. Между тем, предположительно, в гараже мог взорваться газовый баллон.









Несколько часов в связи с проведением спасательных и следственных действий въезд в ГСК был закрыт. Машины скапливались около проезжей части. Только сейчас проезд открыли.

Подробности уточняются.





Фото: Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»