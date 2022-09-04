В Волгоградском областном суде продолжается рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела о смерти риелтора Романа Гребенюка из-за конфликта в онлайн-чате. Ранее защита Анны Мелконян выступила с ходатайством о проведении дополнительной лингвистической экспертизы переписки.

Корреспондент информагентства связался с сестрой погибшего Романа Гребенюка с просьбой прокомментировать очередную попытку криминального трио хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу.





— Насколько мне известно, все ходатайства были отклонены. Я не знаю, чего они добиваются. Мне кажется — просто тянут время перед неизбежным, — считает Светлана.

Сестра Романа также сообщила, что она участвовала в последнем заседании.

— Арсен Мелконян больше мне не угрожал. Может успокоился, может быть опять готовит очередную пакость. По поводу угроз в адрес меня и моей семьи — я написала соответствующее заявление, его приобщили к материалам дела, — рассказала волгоградка. — Обязательно буду участвовать в последнем заседании. Я так понимаю, что скоро все это закончится. Наша позиция неизменна — мы требуем ужесточения наказания.





В предыдущих заседаниях суд рассмотрел ходатайство Арсена Мелконяна об отказе от собственного адвоката ввиду материальных трудностей. Прошение не было удовлетворено. Также Мелконян хотел запретить СМИ и пресс-службы из-за, на его взгляд, необъективного освещения процесса.

Гособвинение просит усилить назначенное Арсену Мелконяну наказание. Представитель потерпевшей стороны выступила с аналогичным требованием. Сестра Романа Гребенюка неоднократно сообщала о поступавших угрозах расправы со стороны Арсена Мелконяна. Фигурант уголовного дела обещал «довести свои намерения до конца».





Что примечательно, защитники Анны Мелконян и Армана Смбатяна, настаивают на отмене приговора и оправдании своих подзащитных. Адвокат Арсена Мелконяна также требует отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение.

Центральный райсуд Волгограда назначил Арсену Мелконяну 11 лет колонии строгого режима. Сестре Мелконяна Анне суд назначил пять с половиной лет колонии общего режима. Супругу Анны Арману Смбатяну дали семь лет колонии строгого режима.





По версии следствия, нападение на Романа Гребенюка произошло 23 октября 2020 года в Центральном районе Волгограда в офисе банка, расположенном на улице Коммунистической. В помещение зашел ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян и при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента. Спустя некоторое время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.

Следующий процесс запланирован на 6 сентября.

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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