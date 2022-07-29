Несовместимые с жизнью травмы головы получил сегодня, 29 июля житель Волгоградской области во время разгрузки кирпича в хуторе Сахарный. Как стало известно ИА «Высота 102», на мужчину упала стрела автомобильного манипулятора.

– ЧП произошло в СНТ «Дружба», когда мужчина разгружал сложенные на поддоны кирпичи, – сообщил информагентству собственный источник в следственных органах. – В какой-то момент из строя вышли крепления и стрела автомобильного манипулятора упала на пострадавшего. От полученных травм головы он скончался. Медики констатировали смерть.

Известно, что погибшему около 50 лет. По предварительным данным, манипулятор ЗИЛ принадлежал мужчине и сегодня он обслуживал очередной заказ.

Редакция информагентства направила запрос в СУ СК России по Волгоградской области.