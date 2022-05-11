В Волгограде под конец дня неизвестные решили заминировать школы

В Волгограде во второй половине дня 11 мая объявили о массовой эвакуации школ, лицеев и гимназий. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных городских службах, причиной тому послужили звонки с угрозами о свершении актов терроризма.

– Согласно инструкциям, руководители учебных заведений, в которые поступили угрозы, сообщили в правоохранительные органы. Представители МЧС и полиции в свою очередь проводят проверки, – сообщил источник информагентства.

Стоит отметить, что в большинстве учебных заведений Волгограда на момент поступивших сообщений с угрозами занятия уже были завершены, поэтому учебный процесс сорвать злоумышленникам не удалось.