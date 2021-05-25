Волгоградского ковид-диссидента осудили за экстремизм в соцсети





Ворошиловским районным судом Волгограда вынесено постановление о привлечении Станислава Терентьева к административной ответственности по ст.20.29 КоАП РФ за распространение экстремистских материалов. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, установлено, что Станислав Терентьев осуществлял массовое распространение материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». За совершенное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей и обязал удалить указанные материалы. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Станислав Терентьев безуспешно пытался оспорить масочно-перчаточный режим, который был введен в регионе в связи с распространением коронавируса. Суды различных инстанций отказали в удовлетворении его требований. Кроме того, в апреле этого года Станислав Терентьев был также привлечен к административной ответственности за распространение экстремистского контента в авторском видеоролике, который он опубликовал в соцсетях.



