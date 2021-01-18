Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругами

Расследования 18.01.2021 15:35
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18.01.2021 15:35
В Быковском районном суде сегодня состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой, которую следствие считает виновной в ДТП с двумя погибшими. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Марина Афанасьева признала свою вину. Следующее заседание 29 января планируется провести для подготовки прений. Дело рассматривается в Быковском районном суде с декабря прошлого года. Ранее заседания откладывались из-за болезни судьи и адвоката Марины Афанасьевой.
Марине Афанасьевой, которая была мэром Волжском с 26 октября 2009 по 8 сентября 2012 года, грозит до 7 лет лишения свободы по ч.5.ст. 264 – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерти двух человек. В страшном ДТП, напомним, которое произошло 23 октября 2019 года на трассе трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», погибли две подруги Марины Афанасьевой, с которой они ехали за грибами. Автомобиль "Фольксваген Тигуан", за рулем которого находилась бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана «Дубрава» Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Марина Афанасьева получила травмы и была госпитализирована.
Ранее Марина Афанасьева свою вину признавала частично. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Подсудимой грозит до 7 лет лишения свободы.
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