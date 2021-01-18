Расследования

Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругами

Расследования 18.01.2021 15:35
0
18.01.2021 15:35


В Быковском районном суде сегодня состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой, которую следствие считает виновной в ДТП с двумя погибшими. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Марина Афанасьева признала свою вину. Следующее заседание 29 января планируется провести для подготовки прений. Дело рассматривается в Быковском районном суде с декабря прошлого года. Ранее заседания откладывались из-за болезни судьи и адвоката Марины Афанасьевой.
Марине Афанасьевой, которая была мэром Волжском с 26 октября 2009 по 8 сентября 2012 года, грозит до 7 лет лишения свободы по ч.5.ст. 264 – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерти двух человек. В страшном ДТП, напомним, которое произошло 23 октября 2019 года на трассе трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», погибли две подруги Марины Афанасьевой, с которой они ехали за грибами. Автомобиль "Фольксваген Тигуан", за рулем которого находилась бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана «Дубрава» Любовь Федорова  и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Марина Афанасьева получила травмы и была госпитализирована. 
Ранее Марина Афанасьева свою вину признавала частично. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Подсудимой грозит до 7 лет лишения свободы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
18.01.2021 17:15
Расследования 18.01.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 16:37
Расследования 18.01.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 16:01
Расследования 18.01.2021 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2021 12:23
Расследования 15.01.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
14.01.2021 14:58
Расследования 14.01.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
14.01.2021 14:25
Расследования 14.01.2021 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 17:53
Расследования 13.01.2021 17:53
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 17:40
Расследования 13.01.2021 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 11:24
Расследования 13.01.2021 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
12.01.2021 19:33
Расследования 12.01.2021 19:33
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
12.01.2021 12:30
Расследования 12.01.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 20:42
Расследования 11.01.2021 20:42
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 14:08
Расследования 11.01.2021 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 13:44
Расследования 11.01.2021 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 12:56
Расследования 11.01.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:34
"В окопах не мёрз, а дома замерзает": в Волгограде инвалид войны неделю сражается с УК за теплоСмотреть фотографии
17:15
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинениеСмотреть фотографии
16:57
Кому в купель вход воспрещен?: в волгоградском Роспотребнадзоре пояснили, почему разрешили Крещенские нырянияСмотреть фотографии
16:37
Задержаны двое коммунальщиков по делу о гибели людей в яме с кипятком под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населенияСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонииСмотреть фотографии
15:40
На ледяных горках под Волгоградом покалечились двое детейСмотреть фотографии
15:35
Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругамиСмотреть фотографии
14:22
Сбербанк зафиксировал в 2020 году рост объема средств на счетах клиентовСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам назвали телефоны для жалоб на непроходимые дворыСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде от коронавируса скончался первый тренер Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
13:29
Пробки рассосались: в Волгограде спецтехника продолжает очистку дорогСмотреть фотографии
13:21
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом годуСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области приключения косули закончились вызовом МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Застройщик заплатит волгоградке четверть миллиона рублей за испорченное новосельеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцев развели на деньги из-за котят и кутятСмотреть фотографии
12:11
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБПСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области первый замгубернатора проконтролирует массовую вакцинацию от коронавирусаСмотреть фотографии
12:03
Коронавирус чуть ослабил хватку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Санитарно-промышленная лаборатория Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛа прошла аккредитацию онлайнСмотреть фотографии
11:10
Детсад под Волгоградом выплатит 110 тысяч рублей за падение малышаСмотреть фотографии
10:57
Вылетел на встречку: в Волгограде такси протаранило автобусСмотреть фотографии
10:39
Шесть человек отравились угарным газом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
Закрутилась, как юла: в Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Фуры остановили на подъездах к Волгограду из-за непогодыСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде из-за ДТП поменялось движение троллейбусовСмотреть фотографии
08:09
Второй сильный снегопад накрывает Волгоград и сковывает 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
22:18
В Москве задержали прилетевшего из Германии Алексея НавальногоСмотреть фотографии
20:26
Вся правда о безработице: 187 предприятий Волгоградской области готовятся к сокращению персоналаСмотреть фотографии
17:49
На Волгоград надвигается новый снегопадСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 