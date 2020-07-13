В Волгограде прикрыли незаконную торговлю разливным вином и чачей

Происшествия 13.07.2020 16:36
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13.07.2020 16:36
Предприниматель из Краснодарского края в Волгограде стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте алкогольной и немаркированной продукции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с декабря 2019 по январь 2020 подозреваемый, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, в отсутствии лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, организовал на территории Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда незаконную предпринимательскую деятельность по приобретению, хранению, перевозке и сбыту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По версии оперативников, алкогольную продукцию различных наименований (вино, чача, коньяк) подозреваемый приобретал в Краснодарском крае и реализовывал ее на розлив в 8 торговых объектах. Изъято 3 200 картонных коробок с различной алкогольной продукцией, объемом 10 литров каждая, общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Подозреваемый сознался в содеянном. Мера пресечения избирается.
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