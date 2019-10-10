Сбербанк расширяет сотрудничество с самарскими вузами

Экономика 10.10.2019 17:32
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10.10.2019 17:32
В рамках начавшегося 10 октября в Самаре Международного правового банковского форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Поволжским банком ПАО Сбербанк и ведущими вузами региона: Самарским университетом и Самарским государственным экономическим университетом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, соглашения предполагают проведение совместной работы в части участия специалистов банка в образовательном процессе, проведение и организация практик для студентов вузов на базе банка. Также планируется реализация профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку кадров для банка, организации совместных исследований и научно-образовательных проектов.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Сбербанк обладает большим опытом в вопросах экономики и права. Мы готовы делиться нашими знаниями и компетенциями, помогать совершенствовать образовательные программы в вузах, растить высококвалифицированные кадры и создавать молодым талантам возможности для успешного карьерного старта. Подписанные сегодня соглашения позволят нам расширить сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями области для достижения наших общих целей».
Напомним, в начале августа Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона.
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