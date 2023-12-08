



Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров в числе 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм, принял участие в торжественном собрании в Кремле сегодня, 8 октября. Прием президент России Владимир Путин провел накануне Дня Героев Отечества. Торжественное собрание прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Глава государства обратился к собравшимся с поздравительной речью:

– Сегодня под сводами Георгиевского зала Кремля, который олицетворяет величие воинской, ратной славы России, мы чествуем Героев нашего Отечества, людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда будут вписаны в историю нашего государства, нашей родной страны. Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передаются чувства благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества, перед трудом и талантом великих ученых, первооткрывателей, управленцев, деятелей культуры, умножавших славу России. Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего. Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают. Ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим «Золотые Звёзды» Героев России. <…> Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности. Сегодня неразрывны и питают, поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твёрдость характера наших людей и сплочённость всего российского общества. И всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России. Она помогает идти вперёд, делать ещё больше, преодолевать любые препятствия. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: мы и наши боевые товарищи для вас постарались, мы жили, работали и сражались для вашего будущего. И они будут нами гордиться. С праздником вас! С Днём Героев Отечества!

Владимир Путин вручил россиянам, удостоенным в этом году звания Героев России, медали «Золотая звезда» в< присутствии Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия, а также награжденных тремя и более орденами Мужества.