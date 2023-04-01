Общество 01.04.2023 19:17
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01.04.2023 19:17
Члены СНТ «Химик», где недавно провел в заточении два дня дальнобойщик из Турции, просят установить запрещающие въезд большегрузов на территорию дачного общества знаки. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, Ахмед был далеко не первым дальнобойщиком, который заехал на дачи и не смог выехать.
- Это уже третий подобный случай, - поделились с информагентством дачники. – Одна фура, груженая минеральной водой, простояла на том же месте, где застрял грузовик Ахмеда, три дня, пока ее не вытащили.
При этом во всех случаях в ловушку на узкие улицы дач водителей заманивали навигаторы.
- Если бы у нас стояли знаки о запрете въезда большегрузам, уверены, такого бы не произошло, - считают волгоградцы.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», дальнобойщик из Турции по пути в Ирак застрял в дачном обществе «Химик» в поселке Южный в Волгограде. Из-за невозможности маневров на узкой улице фура закопалась под «брюхо» и водитель не смог выбраться из ловушки.
На помощь Ахмеду сначала пришли дачники, которые не дали ему умереть с голоду. Затем спасательную операцию организовали сотрудники полиции и администрации Светлоярского района. Фуру удалось вытащить из трясины лишь с помощью «Кировца». Прощаясь, турок поблагодарил русских за помощь и пригласил добросердечных дачниц к себе на родину.
У этой истории оказался счастливый конец. А вот другому гражданину Турции, фуру которого в феврале этого года навигатор завел на лед реки Еруслан в Николаевском районе, не повезло. Тяжелый грузовик провалился под лед, а водитель погиб.
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